Аксессуары с точечной росписью создает тюменская мастерица

| Фото: https://vk.com/balyshonok | Фото: https://vk.com/balyshonok

Точечной росписью аксессуаров занимается тюменская мастерица Ольга Балышева. Она расписывает обложки для паспорта, ключницы, брелоки, картхолдеры, небьющиеся зеркала. Изделия можно приобрести на ярмарках, фестивалях, в магазине "Долина мастеров" и в группе во ВКонтакте.

"До этого было много увлечений: вышивка, скрапбукинг. Однажды увидела изделие с точечной росписью и загорелась этим, стала изучать, пробовать, раз рука была уже набита, то быстро стало получаться, позже уже прошла обучающий курс. Последние четыре года занимаюсь этим видом творчества", - рассказала она.

На создание одного готового изделия у мастерицы уходит два дня. На роспись она тратит до четырех часов, затем краска сохнет в течение суток, еще сутки уходит на то, чтобы покрыть изделие лаком и просушить его. Клиенты в основном из Тюмени и Екатеринбурга. Наибольшей популярностью пользуются обложки для паспорта.

"Иногда бывает, что клиенты просят определенный рисунок, но чаще всего рисую сама. Рисунок сам вырисовывается. Я сажусь, расслабляюсь и просто получаю удовольствие от самого процесса. Даже не задумываюсь, рисунок сам собой получается", - отметила Ольга Балышева.

По ее словам зелёный и золотой - самое любимое сочетание цветов у клиентов. За два года в этом цветовом исполнении выполнено больше 20 обложек. Дизайн разный, а цвета не меняются. Для создания узоров используются акриловые краски и стразы. На свои изделия мастерица дает три года гарантии.

"Конечно многое зависит от того, как изделие эксплуатируется. Есть те, кто паспорт положил в сумочку и не достает его, а кто-то постоянно им пользуется. Я сама тестировала двухлетнюю обложку, пыталась содрать роспись, но у меня ничего не получилось", - пояснила Ольга.

В планах у нее выставлять изделия на пешеходной улице Дзержинского.

"Пока точечной росписью не насытилась, но уже посматриваю на другие виды творчества. Очень мне нравится валяние, тоже хочется попробовать себя в этом направлении", - подытожила Ольга Балышева.

Ирина Шемякина