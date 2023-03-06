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В Тюмени первый этап благоустройства Калининского округа начнется в марте

Общество, 13:08 06 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять дворовых территорий благоустроят в Калининском округе Тюмени в 2023 году. Проектная документация согласована со всеми сторонами, подрядчики определены, договоры подписаны.

По информации администрации города, работы начнутся с марта. Председатель комитета по благоустройству КАО Елена Леусенко рекомендовала начать ремонт с тех дворов, на которых нет инженерных сетей, а там, где сетевыми организациями работы по ремонту коммуникаций предусмотрены, решить вопрос по параллельному ведению работ.

Директор Службы заказчика по благоустройству КАО Иван Хохряков заметил, что начать благоустройство нужно с обрезки и сноса аварийных зелёных насаждений, пока не начался вегетационный период. Позаботиться о получении необходимой для этого документации нужно уже сейчас.

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# благоустройство дворов , национальный проект Жилье и городская среда

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