В Тюмени первый этап благоустройства Калининского округа начнется в марте
Девять дворовых территорий благоустроят в Калининском округе Тюмени в 2023 году. Проектная документация согласована со всеми сторонами, подрядчики определены, договоры подписаны.
По информации администрации города, работы начнутся с марта. Председатель комитета по благоустройству КАО Елена Леусенко рекомендовала начать ремонт с тех дворов, на которых нет инженерных сетей, а там, где сетевыми организациями работы по ремонту коммуникаций предусмотрены, решить вопрос по параллельному ведению работ.
Директор Службы заказчика по благоустройству КАО Иван Хохряков заметил, что начать благоустройство нужно с обрезки и сноса аварийных зелёных насаждений, пока не начался вегетационный период. Позаботиться о получении необходимой для этого документации нужно уже сейчас.