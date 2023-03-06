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Тобольский "ЗапСибНефтехим" уступил Нижнекамску в "Лыжне СИБУРа"

Спорт, 10:57 06 марта 2023

ООО «ЗапСибНефтехим» | Фото: ООО «ЗапСибНефтехим»

Лидер трех прошлых сезонов - тобольский "ЗапСибНефтехим" - уступил Нижнекамску в "Лыжне СИБУРа", заняв второе место в турнирной таблице. Бронзу взяли лыжники "Сибур-Химпрома" из Перми. Состязания проходили в Тобольске 4 и 5 марта.

Как сообщают в корпоративных коммуникациях ООО "ЗапСибНефтехим", в гонке участвовали 200 спортсменов из 20 городов присутствия "СИБУРа".

"Результат команды считаю хорошим, доволен им, ведь мы обошли 19 из 20 команд, плюс по первому дню у нас безоговорочное лидерство. У соперников "подсмотрел" более ровный состав сборной — участники больше сбалансированы по возрасту и физическим возможностям, учтем на будущее. Наверное, мы слишком много отдали сил первому дню, выложились и поэтому финишировать было сложнее. Ребятам сегодня скажу — молодцы, мы бились за каждую секунду", — поделился эмоциями капитан команды "ЗапСибНефтехима" Олег Животягин. Олег начал кататься в 36 лет, уже участвовал в "Лыжне СИБУРа" и на этих соревнованиях во второй раз выиграл личное первенство.

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Отметим, корпоративные соревнования "СИБУРа" традиционно проходят в четыре этапа: "Лыжня СИБУРа" в марте в Тобольске, турнир по стритболу в мае в Воронеже, спартакиада "СИБУРа" в июле, "Камская осень" в октябре в Перми.

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# лыжи , СИБУР , СИБУР Тобольск , соревнования

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