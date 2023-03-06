Тюменское региональное отделение "Единой России" отмечает 21-летие

| Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

21-летие отмечает Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия". Его первая учредительная конференция состоялась 6 марта 2002 года. Тогда отделение насчитывало 133 человека, среди которых были Сергей Собянин, Владимир Якушев, Сергей Корепанов, Иван Квитка, Степан Киричук и другие. Председателем политсовета был избран Андрей Артюхов, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Сейчас "Единая Россия" в Тюменской области насчитывает 28 тысяч членов партии и почти 13 тысяч сторонников. Создано 26 местных отделений во всех муниципальных образованиях, работают депутатские фракции в областной думе и представительных органах местного самоуправления, отметил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

"Дорогие земляки, все вместе мы участвовали в волонтерском движении во время пандемии, сообща помогаем и сейчас жителям Донбасса, поддерживаем участников СВО и их семьи. Мы всегда рядом с теми, кто нуждается в помощи. Примите искреннюю благодарность за вашу активную гражданскую позицию и решение важнейших социальных и экономических задач, стоящих перед Тюменской областью и страной. Крепкого сибирского здоровья, благополучия и успехов в делах", - обратился к жителям региона Андрей Артюхов.