Пять участников из Тюменской области стали побелителями конкурса "Команда Урала"

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

30 лучших участников из полутора тысяч отобрали на конкурсе "Команда Урала". Они пройдут программу профессиональной переподготовки "Эффективный менеджмент в публичном управлении". Решение принял экспертный совет конкурса на основании результатов, полученных после завершения всех оценочных процедур.

Среди победителей конкурса – семь представителей Ямала, шесть из Челябинской области, по пять участников Тюменской, Челябинской областей и Югры, два победителя представляют Курганскую область, сообщает пресс-служба полномочного представители президента РФ в УФО.

"Отборочные этапы конкурса "Команда Урала" ещё раз доказали, что в Уральском федеральном округе живёт активная, мыслящая и творческая молодёжь. Что в УФО есть кадровый резерв, на который может опереться наша экономика. Благодарю всех участников за яркие идеи и энтузиазм! Уверен, каждый из вас получил прекрасный опыт, познакомился с новыми людьми и зарядился энергией для больших свершений", - обратился к участникам конкурса полномочный представитель президента в России Владимир Якушев.

Полпред поздравил победителей и подчеркнул, что знания, которые они получат во время обучения по программе повышения квалификации, откроют перед каждым участником программы новые возможности.

Программа профессиональной переподготовки "Эффективный менеджмент в публичном управлении" состоит из шести модулей, которые участники будут осваивать в очном формате. Первый модуль - "Сквозные цифровые технологии и инновации" (15-18 марта, г. Екатеринбург); второй модуль - "Эффективное взаимодействие власти, общества и бизнеса. Технологии GR и PR" (12-15 апреля, г. Челябинск); третий модуль: "Современные тенденции государственной поддержки проектов" (18-21 мая, г. Курган); четвертый модуль - "Актуальные практики работы с НКО" (7-10 июня, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра); пятый модуль - "Направления совершенствования работы с молодёжью" (6-9 июля, г. Салехард); шестой модуль - "Позиционирование и политические коммуникации в выборном процессе" (2-5 августа, г. Тюмень).

Предусмотрена также самостоятельная работа участников конкурса – им предстоит изучать материал перед каждым модулем-сессией. По итогам обучающиеся получат диплом о профессиональной переподготовке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Напомним, конкурс "Команда Урала. Реформация" стартовал в декабре 2022 года. Участвовали жители Уральского федерального округа в возрасте до 35 лет.