  • 7 марта 20237.03.2023вторник
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Молодых тюменцев приглашают на международный юридический форум

Общество, 09:01 07 марта 2023

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Студентов, курсантов, магистрантов, аспирантов всех форм и направлений обучения приглашают поучаствовать во II международном молодежном юридическом форуме "Law Afterknown: право за гранью обыденного". Он пройдет в очном формате на базе Института государства и права ТюмГУ, в креативных пространствах города с 18 по 21 мая, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участников ждут: экспертная площадка "Государство в калейдоскопе онтологий", экспертный баттл "Постмодерн vs посттоталитаризм", беседа у камина с кинопросмотром на тему "Социально-полезное поведение", проектно-аналитическая сессия по развитию студенческой науки, моделирование судебного процесса над нейросетью.

На форуме представят направления: государство, как услуга; поиск новой модели; правовое мышление и правовая деятельность; 4 Bio: биоэтика, биоправо, биополитика, биоэкономика.

К началу работы форума планируют издать сборник научных статей участников. Материалы принимаются до 1 апреля. Участники с публикацией могут зарегистрироваться до 1 апреля, без публикации - до 1 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ТюмГУ , юрист

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:34 07.03.2023Парковка в Тюмени будет бесплатной 8 марта
09:23 07.03.2023В Тюмени участники квиз-турнира о Петре I получат электронные сертификаты
09:12 07.03.2023Акция по ранней диагностике глаукомы пройдет в торговом центре Тюмени
09:01 07.03.2023Молодых тюменцев приглашают на международный юридический форум