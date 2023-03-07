Молодых тюменцев приглашают на международный юридический форум

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Студентов, курсантов, магистрантов, аспирантов всех форм и направлений обучения приглашают поучаствовать во II международном молодежном юридическом форуме "Law Afterknown: право за гранью обыденного". Он пройдет в очном формате на базе Института государства и права ТюмГУ, в креативных пространствах города с 18 по 21 мая, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участников ждут: экспертная площадка "Государство в калейдоскопе онтологий", экспертный баттл "Постмодерн vs посттоталитаризм", беседа у камина с кинопросмотром на тему "Социально-полезное поведение", проектно-аналитическая сессия по развитию студенческой науки, моделирование судебного процесса над нейросетью.

На форуме представят направления: государство, как услуга; поиск новой модели; правовое мышление и правовая деятельность; 4 Bio: биоэтика, биоправо, биополитика, биоэкономика.

К началу работы форума планируют издать сборник научных статей участников. Материалы принимаются до 1 апреля. Участники с публикацией могут зарегистрироваться до 1 апреля, без публикации - до 1 мая.