Самую красивую полицейскую выберут в Тюменской области онлайн

| Фото: полиция Тюменской области ВКонтакте | Фото: полиция Тюменской области ВКонтакте

Жители региона выберут самую красивую полицейскую из 10 кандидаток в фотоконкурсе "Мисс полиция-2023". Проголосовать за понравившуюся девушку в погонах можно до 12 часов 7 марта в официальной группе УМВД России по Тюменской области.

"Раньше конкурс проходил в очном формате, в текущем году проводим его онлайн", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель пресс-службы областного управления МВД России Антон Каморников.

Для того чтобы отдать свой голос за самую очаровательную сотрудницу внутренних дел, нужно подписаться на группу, поставить лайк выбранной конкурсантке и сделать репост.

Дипломы и подарки вручат трем победительницам фотоконкурса "Мисс полиция-2023".

| Фото: полиция Тюменской области ВКонтакте | Фото: полиция Тюменской области ВКонтакте

Инна Кондрашкина