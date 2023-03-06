Тюменский завод, став резидентом столичной особой экономической зоны, успешно наращивает производство

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Резидент столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов расширяет площади для увеличения серийного выпуска и наращивания темпов локализации производства паровых стерилизаторов, шкафов для асептического хранения эндоскопов и дезинфекционно-моечного оборудования.

Продукция, по данным департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, относится к собственным разработкам компании. "Ранее завод занимал 1,6 тысячи квадратных метров, после работ по расширению его площадь составит около 3,2 тысячи квадратных метров", — пояснил директор департамента Владислав Овчинский.

По его словам, процесс локализации происходит за счет размещения производственных мощностей на территории России, а также использования компонентов собственного производства либо производства других российских предприятий. Это позволяет оперативно изготавливать и поставлять оборудование в лечебные учреждения страны и своевременно осуществлять необходимое техническое обслуживание.

Производство паровых стерилизаторов, шкафов для асептического хранения эндоскопов и дезинфекционно-моечного оборудования увеличится в два раза.

Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов, основанный в 1962 году в Тюмени, в 2018 году перенес основную производственную площадку в Москву на территорию ОЭЗ "Технополис Москва". Здесь завод начал активно работать в направлении импортозамещения и наращивания темпов локализации производства, что помогло в 2022 году оперативно заменить более 60% импортных комплектующих в выпускаемых изделиях, а в период возросшей потребности в 2020 и 2021 годах завод смог оперативно обеспечить больницы России необходимым медицинским оборудованием.

Статус резидента особой экономической зоны Москвы позволяет компании получать значительные преференции. Такие организации на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Резиденты также могут арендовать землю по сниженной ставке. Кроме того, в ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны.