В тюменском Рощино полицейские и Жан Поль Сезар встречали пассажирок с цветами и открытками

| Фото: пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте | Фото: пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте

Цветы и открытки-памятки с полезной профилактической информацией дарили женщинам-пассажирам и работницам аэропорта Рощино сотрудники линейного отдела полиции и кинолог вместе со служебной собакой по кличке Жан Поль Сезар.

С наступающим 8 Марта стражи правопорядка поздравляли дам и самых маленьких гостей воздушной магистрали на привокзальной территории, в аэровокзале возле билетных касс, а также в зоне прилета.

Женщины искренне радовались вниманию и благодарили полицейских за неожиданный сюрприз. Мужчины, сопровождающие своих женщин, отмечали, что полицейские подарили им хорошее настроение на весь день, сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.