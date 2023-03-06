  • 6 марта 20236.03.2023понедельник
  • В Тюмени -1..1 С 8 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В тюменском Рощино полицейские и Жан Поль Сезар встречали пассажирок с цветами и открытками

Общество, 16:20 06 марта 2023

пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте | Фото: пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте

Цветы и открытки-памятки с полезной профилактической информацией дарили женщинам-пассажирам и работницам аэропорта Рощино сотрудники линейного отдела полиции и кинолог вместе со служебной собакой по кличке Жан Поль Сезар.

С наступающим 8 Марта стражи правопорядка поздравляли дам и самых маленьких гостей воздушной магистрали на привокзальной территории, в аэровокзале возле билетных касс, а также в зоне прилета.

Женщины искренне радовались вниманию и благодарили полицейских за неожиданный сюрприз. Мужчины, сопровождающие своих женщин, отмечали, что полицейские подарили им хорошее настроение на весь день, сообщает пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте.

пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте | Фото: пресс-служба Тюменского ЛО МВД России на транспорте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# 8 марта , транспортная полиция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:43 06.03.2023Из-за плохой видимости полностью прекращено движение на участке трассы Тюмень – Ханты-Мансийск
17:37 06.03.2023Школу ремесел мечтает открыть мастерица в с. Кулаково Тюменской области
17:36 06.03.2023Маскировочные сети, блиндажные свечи и талисманы создают армизонские школьники для бойцов СВО
17:26 06.03.2023Жительница Бердюжского района открыла автомойку при поддержке службы занятости