Тюменским студентам предлагают реализовать бизнес-проект на курсе Start Up

| Фото: пресс-служба благотворительного фонда "Капитаны" (архив) | Фото: пресс-служба благотворительного фонда "Капитаны" (архив)

Подать заявку на образовательный курс Start Up от программы молодежного предпринимательства "Я в деле" предлагают студентам Тюменской области до 14 марта. Участники смогут разработать и реализовать свой бизнес-проект с элементами геймификации.

Работа будет организована в командах от трех до пяти человек, сообщила корреспонденту "Тюменской линии" руководитель Всероссийской программы молодежного предпринимательства "Я в деле" в Тюменской области Виктория Утегенова. За восемь недель прохождения мастер-классов каждый построит бизнес-модель проекта, определит ключевой сегмент аудитории и ее потребности, сформулирует оффер, рассчитает базовую экономику, опишет воронку продаж проекта и многое другое.

Принцип программы - 70 % практики, 30 % теории. Знания в области бизнеса будут давать действующие тюменские предприниматели, а не бросить дело на полпути поможет наставник.

"У нас уже есть популярные направления проектов среди заявок. Это экология, общепит, в частности производство тортов, кейтеринг, флористика, бренды одежды. Но студент может заявиться даже без идеи. На курсе вместе с экспертами он определит сферу, в которой хотелось бы разработать проект", - поделилась Виктория Утегенова.

По итогам лучший проект получит финансовую поддержку. Победители также смогут отправиться в Москву, чтобы представить инициативу на федеральном уровне.

Регистрация открыта по ссылке. Все актуальные новости программы можно найти в официальной региональной группе во ВКонтакте.

Отметим, в прошлом сезоне в Тюменской области было представлено 33 бизнес-проекта, призеры получили финансовую поддержку. В конце курса участники презентовали свои идеи перед инвесторами, предпринимателями, а также смогли совершить первые продажи на выставке бизнес-проектов.

Напомним, программу "Я в деле" с начала 2022 года успешно реализуют в 63 регионах России благотворительный фонд "Капитаны". Партнеры проекта - Минобрнауки и Минпросвещения России и "Росмолодежь.Бизнес".

Виктория Макарова