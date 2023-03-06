В Тюменской области до конца 2023 года расселят дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До конца 2023 года в Тюменской области будет завершена программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба "Фонда развития территорий", который является оператором программы переселения.

Расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, вошло, по данным Главного управления строительства Тюменской области, в адресную программу на 2019–2025 годы.

Участниками программы были определены пять округов (Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковский и Голышмановский городские округа) и пять муниципальных районов (Вагайский, Исетский, Тобольский, Тюменский и Уватский). На территории остальных муниципальных образований аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года, расселены до принятия программы либо отсутствуют.

Работы планируется выполнить значительно, и завершить программу завершить в полном объеме в 2023 году. Всего в рамках действующих программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в Уральском федеральном округе, необходимо ликвидировать 1,39 млн кв. м непригодного для проживания жилья, переселить 90,92 тыс. человек.

"С 2019 года по настоящее время на территории этих регионов суммарно были расселены аварийные дома площадью 1,71 млн кв.м, улучшены жилищные условия 108,81 тыс. человек. В том числе 45,25 тыс. граждан переехали из 739,13 тыс. кв.м такого жилья за счет собственных средств субъектов РФ. В январе 2023 года 1,43 тыс. человек переехали из непригодного для проживания жилищного фонда площадью 21,13 тыс. кв.м", - сообщил генеральный директор публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Ильшат Шагиахметов.

Также он отметил, что за время выполнения программы наибольший объем аварийного жилья расселен в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре: жилищные условия здесь улучшили 35,93 тыс. граждан, проживавших в домах площадью 567,38 тыс. кв.м.

"В Ямало-Ненецком автономном округе переселены 31,23 тыс. человек, расселено 481,68 тыс. кв.м аварийного жилищного фонда, в Свердловской области – 16,02 тыс. граждан, расселено 253,33 тыс. кв.м непригодного для проживания жилья", - прокомментировал Ильшат Шагиахметов.