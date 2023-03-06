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Жительница Бердюжского района открыла автомойку при поддержке службы занятости

Общество, 17:26 06 марта 2023

департамент занятости населения Тюменской области | Фото: департамент занятости населения Тюменской области

Автомойку при поддержке службы занятости открыла жительница Бердюжского района. Наталья Терешина - многодетная мама, а свое дело позволяет не только обеспечивать семью, но и посвящать больше времени детям, сообщает департамент занятости населения Тюменской области.

Изучив местный рынок услуг, женщина определила перспективную нишу для бизнеса. Она прошла обучение по программе "Основы предпринимательской деятельности". В этом ей также помог центр занятости. Защитив бизнес-план, Наталья Терешина получила финансовую помощь на открытие дела.

В ведомстве напоминают, что меры поддержки предпринимательской инициативы оказываются тем, кто состоит на учете в качестве безработного. Размер единовременной финансовой помощи, которая выделяется на развитие своего дела, составляет 192 тыс. рублей.

Более подробно о мере поддержке расскажут в отделениях кадрового центра "Работа России" Тюменской области.

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# бизнес , господдержка , самозанятость

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