Жительница Бердюжского района открыла автомойку при поддержке службы занятости

| Фото: департамент занятости населения Тюменской области | Фото: департамент занятости населения Тюменской области

Автомойку при поддержке службы занятости открыла жительница Бердюжского района. Наталья Терешина - многодетная мама, а свое дело позволяет не только обеспечивать семью, но и посвящать больше времени детям, сообщает департамент занятости населения Тюменской области.

Изучив местный рынок услуг, женщина определила перспективную нишу для бизнеса. Она прошла обучение по программе "Основы предпринимательской деятельности". В этом ей также помог центр занятости. Защитив бизнес-план, Наталья Терешина получила финансовую помощь на открытие дела.

В ведомстве напоминают, что меры поддержки предпринимательской инициативы оказываются тем, кто состоит на учете в качестве безработного. Размер единовременной финансовой помощи, которая выделяется на развитие своего дела, составляет 192 тыс. рублей.

Более подробно о мере поддержке расскажут в отделениях кадрового центра "Работа России" Тюменской области.