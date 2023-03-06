Школу ремесел мечтает открыть мастерица в с. Кулаково Тюменской области

| Фото: https://vk.com/id393464379 | Фото: https://vk.com/id393464379

Открыть школу ремесел в с. Кулаково Тюменской области мечтает мастерица Светлана Тверских. Она создает изделия из бумажной лозы и ротанга, а также занимается ткачеством. Продукцию можно приобрести на ярмарках и фестивалях в городе Тюмени.

"Мечтаю передать свои знания детям, тем самым привнести в современность вклад по сохранению и популяризации ремесел России", - добавила она.

Началом творческой деятельности стало участие в отборочном туре проекта "Путь ремесленника". Из 125 участников Светлана вошла в первые 25. И вот уже три года занимается творческой деятельностью. В настоящий момент она проходит профессиональную переподготовку в Тюменском государственном институте культуры. Занимается вышиванием, плетением, ткачеством ковров и поясов.

Процесс плетения сложный, содержит много нюансов. Бумажную лозу мастерица делает сама. На изготовления среднего изделия уходит два дня. Большую часть времени занимает обработка акриловым лаком и сушка.

"Для хлебниц, конфетниц, детских игрушек я использую лаки "фуд контакт", которые могут соприкасаться с продуктами питания и безопасны для детей", - пояснила Светлана Тверских.

Она плетет корзины для цветов, белья, хлебницы, конфетницы, лежанки для котов, различный декор. По ее словам, к 8 Марта востребованы бьюти-корзины, к Пасхе - корзинки в виде курочки.

"Часто заказывают оплести стеклянные вазы, получается красиво и необычно", - отметила Светлана.

Ткачеством мастерица начала заниматься после курсов по прядению шерсти. Это направление ее увлекло и она получает от этого удовольствие. Дипломная работа была по редкому многоремизному ткачеству. Это техника, при которой используются напольные станки с несколькими - от 2 до 8 - ремизками (деревянные планки). Орнамент в такой технике рассчитывается на стадии заправки ткацкого станка. Это требует от мастера большой внимательности и сложных математических расчётов.

"В России всего несколько ткачих ткут изделия в такой технике. Пояс я могу соткать за три дня, все зависит от практики. Также могу ткать тюменские махровые ковры", - поделилась Светлана.

По ее словам, пояса пользуются особым спросом, они востребованы для создания костюмов в фольклорных коллективах.

"Ткутся они из нескольких ниток: шерсти, хлопка, льна, иногда добавляется крапива, но я еще не пробовала ее добавлять. Также в планах у меня ткать салфетки из разных материалов в современном стиле", - подытожила Светлана Тверских.

Ирина Шемякина