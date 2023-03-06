Владелица тюменского питомника раскрыла секрет выгодной покупки тюльпанов и их долгого цветения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лед и снег помогут продлить цветение тюльпанов. Покупать их выгоднее не в сам праздник 8 Марта, а накануне, причем сохранить букет в первозданном виде также поможет холод. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель питомника "Плодовое" Светлана Гаврилова.

"Если вы положите там, где хранятся овощи, то конечно, они сохранятся. И еще такой вариант: можно поставить в вазу со снегом и в самое прохладное место в доме. Тогда тюльпан постоит подольше. На балконе – только если температура не ниже нуля градусов. Все зависит не от цвета, а от погоды в доме. Чем прохладнее комната, где стоит тюльпан – тем дольше он будет радовать", – пояснила владелица питомника.

Спрос на цветы постоянно меняется. То же и с популярностью, предсказать это не возможно. Сейчас белые тюльпаны остались только в заказах, практически разобраны желтые.

"В этом году большая популярность у махрового тюльпана. Не было в предыдущие годы такой любви к этому цветку. Мы еще и предложили большое разнообразие бахромчатых тюльпанов – край как бахрома. Ну а классика, всегда в моде. Это красный, сиреневый, оранжевый тюльпаны. Они в первую очередь покупаются и понятны всем", - уточнила Светлана Гаврилова.

Кроме тюльпанов, которые в нашей стране уже давно считаются символами Международного женского дня. В питомнике подготовили и корзинки – так называемые подарки с продолжением. Особенно ценятся садоводами. В корзинках композиции из примул, луковичных культур, которые после цветения можно пересадить на клумбу.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В питомниках сейчас трудятся без перерывов и выходных. Особенно горячими будут 7 и 8 марта. По словам Светланы Гавриловой, из 400 тыс. тюльпанов, что вырастили в хозяйстве к марту, 40 % будут куплены на подарки тюменкам из самого питомника. А большую часть – 60 % – продадут оптовые компании.

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин