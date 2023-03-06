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Депутат Госдумы Николай Брыкин вручил премии ученикам Аромашевского района

Общество, 17:18 06 марта 2023

из Telegram-канала Николая Брыкина | Фото: из Telegram-канала Николая Брыкина

Премии ученикам-победителям конкурса на лучшее сочинение "Горжусь тобой, земля моя!" вручил депутат Государственной думы РФ Николай Брыкин в Аромашевской средней школе им. В.Д. Кармацкого 6 марта.

По его словам, идея запуска конкурса родилась летом 2022 года, когда он отправлял школьников лучшего класса года на экскурсию в Санкт-Петербург.

"Для меня важно было дать такую возможность детям в качестве поощрения за успехи в учебе. Это придает им стимул двигаться вперед, изучать историю России, гордиться страной. Сегодняшние победители конкурса "Горжусь тобой, земля моя!" в очередной раз доказали безграничную любовь и преданность малой родине. В свои сочинения ребята вложили душу. А какое стихотворение было прочитано со сцены! До мурашек… Браво!", – написал Николай Брыкин в своем Telegram-канале.

из Telegram-канала Николая Брыкина | Фото: из Telegram-канала Николая Брыкина

Отдельную благодарность за воспитание подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд и огромный вклад в систему образования Аромашевского района он выразил директору школы Татьяне Алферовой и всему педагогическому коллективу. Депутат Госдумы заявил, что учитель – одна из главных профессий страны. На них возложена огромная ответственность за формирование человека, личности.

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# Николай Брыкин , школьники

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