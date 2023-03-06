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Маскировочные сети, блиндажные свечи и талисманы создают армизонские школьники для бойцов СВО

Общество, 17:36 06 марта 2023

АНО "ИИЦ "Армизонский вестник" | Фото: АНО "ИИЦ "Армизонский вестник"

Маскировочные сети, блиндажные свечи, талисманы добра изготавливают школьники Армизонского района для бойцов.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, центр детских инициатив в Армизонской средней школе работает на благо военнослужащих, находящихся в зоне выполнения боевых задач.

АНО "ИИЦ "Армизонский вестник" | Фото: АНО "ИИЦ "Армизонский вестник"

Посильный вклад вносят активисты-старшеклассники, учащиеся младших классов и педагоги.

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# военнослужащие , школьники

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