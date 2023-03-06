Маскировочные сети, блиндажные свечи и талисманы создают армизонские школьники для бойцов СВО
| Фото: АНО "ИИЦ "Армизонский вестник"
Маскировочные сети, блиндажные свечи, талисманы добра изготавливают школьники Армизонского района для бойцов.
Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, центр детских инициатив в Армизонской средней школе работает на благо военнослужащих, находящихся в зоне выполнения боевых задач.
| Фото: АНО "ИИЦ "Армизонский вестник"
Посильный вклад вносят активисты-старшеклассники, учащиеся младших классов и педагоги.