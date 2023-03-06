Штаб по подготовке участников и волонтеров СВО к выборам открывают в Тюмени
Новый проект "Время героев Z" запускает региональное отделение движения "Молодая гвардия". В его рамках участникам и волонтерам спецоперации, которые захотят принять участие в выборах от "Единой России", помогут готовиться к предварительному голосованию и осенней избирательной кампании.
"Мы проконсультируем будущих кандидатов по подаче документов и процедуре выборов, поможем в разработке информационной кампании, а также поделимся всем накопленным опытом", – сообщили в Telegram-канале "Молодой гвардии".
Тюменские молодогвардейцы уже участвовали в предварительном голосовании "Единой России", а некоторые — в выборах на муниципальном уровне.