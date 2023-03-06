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Штаб по подготовке участников и волонтеров СВО к выборам открывают в Тюмени

Общество, 20:47 06 марта 2023

из сообщества тюменского отделения "Молодой гвардии" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества тюменского отделения "Молодой гвардии" во ВКонтакте (архив)

Новый проект "Время героев Z" запускает региональное отделение движения "Молодая гвардия". В его рамках участникам и волонтерам спецоперации, которые захотят принять участие в выборах от "Единой России", помогут готовиться к предварительному голосованию и осенней избирательной кампании.

"Мы проконсультируем будущих кандидатов по подаче документов и процедуре выборов, поможем в разработке информационной кампании, а также поделимся всем накопленным опытом", – сообщили в Telegram-канале "Молодой гвардии".

Тюменские молодогвардейцы уже участвовали в предварительном голосовании "Единой России", а некоторые — в выборах на муниципальном уровне.

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# волонтеры , Молодая гвардия

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