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Тюменская область входит в десятку регионов по росту реальных доходов населения

Экономика, 10:07 07 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область входит в топ-10 регионов России по росту реальных доходов населения. Прирост по итогам 2022 года составил 2 %.

Аналитики оценили показатели регионов на основе данных Росстата. Рейтинг предоставило издание РБК. Наибольший прирост доходов населения отмечен: в Кабардино-Балкарии - 5,6%, ХМАО-Югра - 3,1%, Чукотский автономный округ - 3,1%, Якутия - 2,3%, Татарстан - 2,1%, Тюменская область - 2%.

Среди регионов, в которых наблюдается спад доходов населения, вошли: Архангельская область - 5,3%, Карачаево-Черкесия - 5,4%, Ивановская область - 5,6%, Камчатский край - 5,9% и другие.

По оценкам экспертов, в 2022 году только в 12 субъектах выросли реальные доходы населения. В предыдущем рост отмечался в 70 регионах.

Среди регионов-лидеров по росту реальных денежных доходов значительное количество регионов имеет выраженную добывающую составляющую экономики. Несмотря на то, что именно сырьевой сектор в 2022 году стал основным объектом для западных санкций и контрсанкций, как в случае с природным газом, он показал умеренно оптимистичные результаты по его итогам.

В части регионов важную роль в динамике реальных доходов могли сыграть социальные выплаты. В среднем по России в 2022 году их доля в доходах составляла 20,7%.

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# природный газ , санкции , экономика

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