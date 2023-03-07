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Тюменские студенты создадут цифровые продукты для бизнеса

Общество, 14:51 07 марта 2023

Управление стартегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стартегических коммуникаций ТюмГУ

Большую математическую мастерскую по созданию цифровых продуктов и взаимодействию с реальным бизнесом проведет для студентов Тюменский госуниверситет 12 марта.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций вуза, в процессе участники смогут завести полезные знакомства в сообществе драйверов цифровой трансформации, а также развить свои профессиональные и гибкие навыки.

"Мы решили попробовать принципиально новую образовательно-исследовательскую модель. Участники не просто решают задачи от реальных потребителей (по принципу "отдал решение и забыл"), а начинают строительство продуктового сервиса, который обеспечит развитие и решение самых различных проблем за счёт цифровых инструментов. Этим мы принципиально отличаемся от всех других похожих мероприятий, например, хакатонов или олимпиад", - сказал директор Института математики и компьютерных наук ТюмГУ, руководитель БММ Евгений Вдовин.

Зарегистрироваться на мастерскую можно до 9 утра 10 марта. Стартует программа 12 марта с 10 утра до 18 часов по адресу: ул. Перекопская, 15-а, ауд. 111.

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# бизнес , студенты , цифровые технологии

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