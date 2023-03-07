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В девяти населенных пунктах Тюменской области начали строительство газовых сетей

Общество, 13:29 07 марта 2023

t-l.ru

Прокладка новых газораспределительных сетей началась в девяти ранее негазифицированных населенных пунктах Тюменской области.

Как сообщает областной департамент ЖКХ, работы ведутся в деревнях Малые Велижаны и Сосновка Нижнетавдинского района, в деревне Пономарева Заводоуковского городского округа, в Новостройке Омутинского района, в деревне Вахрушева Тобольского района, и населенных пунктах Одино, Дробинина, Коркино и Боровушка Упоровского района.

Всего здесь планируется построить 28 км уличных газовых сетей. Возможность подключения к ним появится у 600 домохозяйств, а также у угольной котельной, социальных объектов и сельскохозяйственных предприятий.

В ближайшее время жители этих населенных пунктов смогут направить заявки на бесплатное в рамках догазификации подключение к построенным сетям и приступить к монтажу внутридомового газового оборудования.

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# газификация

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