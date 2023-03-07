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Шопер с индивидуальным дизайном тюменцы сделают на музейном мастер-классе

Общество, 17:34 07 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс "ЭкоЛогика" по созданию шопера состоится в тюменском музее "Городская Дума" 8 марта. Его участники смогут создать модную сумку-шопер с индивидуальным дизайном для себя или в подарок близкому человеку на Международный женский день.

На мастер-классе каждый сможет создать свой неповторимый дизайн шопера, выбрав один из предложенных эскизов рисунков обитателей Тюменской области, представленных на выставке "Окно в природу". Готовая сумка станет стильным аксессуаром, который дополнит образ или станет отличным подарком.

Мастер-класс пройдет 8 марта, начало - в 14 часов, в музее "Городская Дума" (ул. Ленина, 2). Стоимость участия - 650 рублей за человека. Приобрести билет можно также в рамках программы "Пушкинская карта".

Возрастное ограничение 6+.

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