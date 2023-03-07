Тюменцы могут заявиться на конкурс авторских клипов "Музыка моей страны"

| Фото: Триколор | Фото: Триколор

Жители Тюменской области могут заявиться на всероссийскийк онкурс авторских клипов "Музыка моей страны".

Его амбассадорами стали певица и композитор Анита Цой и певец Антон Зацепин. Лидеры народного голосования попадут в телеэфир, выступят на одной сцене со знаменитыми артистами и смогут прославиться на всю страну. Организаторы - телеканал "Триколор" и телеканал RUSSIAN MUSIC BOX.

Принять участие могут все желающие в возрасте от 16 лет — как сольные певцы, так и дуэты или группы. Для этого нужно снять, можно даже на телефон, видеоклип на свою песню и прислать ссылку для скачивания клипа на почту организаторов tricolor@musicboxtv.ru до 24 сентября 2023 года.

"Мы хотели создать по-настоящему всенародный проект, который объединит людей со всей страны, ведь ресурсы Триколора и наших партнеров позволяют обеспечить такой масштаб. Так родилась идея конкурса, в котором может принять участие любой желающий даже из самого удаленного уголка страны. Это уникальный шанс заявить о себе, попасть в телеэфир, прославиться и получить продвижение своего творчества", - отметил автор проекта, генеральный продюсер "Триколора" Михаил Анисимов.

Каждый месяц экспертный совет будет отбирать по восемь клипов для народного голосования на сайте musicboxtv.ru. Увидеть работы можно в эфире телеканала собственного производства Триколора "Большой эфир", на сайте kino.tricolor.tv и в приложении "Триколор Кино и ТВ" бесплатно и без регистрации.

"Лидеров каждого месяца ждут не только эфиры на телеканалах, но также участие в концертах и мероприятиях RUSSIAN MUSIC BOX на площадках Москвы. Таким образом, конкурс выйдет за пределы телевизионного и онлайн-форматов. Живые выступления позволят участникам почувствовать себя настоящими артистами", - сообщила генеральный директор Music Box Наталья Палинова.

Кульминацией проекта станет национальная телевизионная премия "Музыка моей страны", где звезды российской сцены определят лауреатов и победителя конкурса из числа лучших по итогам ежемесячных голосований. Финалисты споют вместе с популярными артистами, получат ценные призы от "Триколора". Победителя также ждет гарантированная ротация своего клипа в эфире телеканалов "Большой эфира" и RUSSIAN MUSIC BOX.