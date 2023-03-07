Александр Моор встретился с семьями мобилизованных тюменцев

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

С семьями мобилизованных тюменцев встретился губернатор Тюменской области Александр Моор 7 марта, накануне Международного женского дня.

"Как там наши?" – первый вопрос, который задали родные мобилизованных тюменцев на встрече, ведь недавно я был в Луганской Народной Республике и общался с тюменскими бойцами. Дух боевой, проблем со снабжением нет. А если возникают вопросы, мы в постоянном контакте с командирами и стараемся все решить оперативно", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Темой для обсуждения стала и социальная поддержка. Александр Моор отметил, что в Тюменской области бесплатное горячее питание получают почти 2 тыс. школьников и студентов. От платы за детский сад освобождены 1,3 тыс. человек. Дети мобилизованных бесплатно занимаются в кружках и секциях. Работают социальные гостиные и круглосуточная горячая линия.

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

"Жизнь под один стандарт не загонишь, поэтому еще раз напомнил, что родственники мобилизованных могут обратиться за помощью в любой момент. Наши защитники должны быть уверены, что их семьи окружены заботой и поддержкой. И что они всегда могут на неё рассчитывать", - добавил глава региона.