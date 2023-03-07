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Тюменки стали участницами акции "С любовью на фронт!"

Общество, 15:10 07 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12 женщин приняли участие в приуроченной к 8 Марта акции "С любовью на фронт!" от тюменского отделения молодежной общественно-политической организации "Молодая гвардия". Открытки с изображением тюменок передадут их мужьям, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" координатор "Молодой гвардии" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев, в фотостудии Медиацентра молодежной политики Тюменской области состоялась фотосессия для женщин, у которых мужей мобилизовали, либо их мужчины ушли добровольцами. Тюменки фотографировались как одни, так и с детьми, эти снимки станут основой для открыток.

"8 Марта мы приедем поздравить этих женщин — участниц нашей акции. Они подпишут распечатанные открытки со своими фотографиями и мы отправим их на фронт мужьям. Снимки послужат мужчинам напоминанием о том, за что они борются и куда могут вернуться. Это моральная поддержка. Девушкам тоже было приятно — мы сделали им прически, макияж", — добавил Владимир Сбитнев.

Некоторые материалы и истории семей молодогвардейцы планируют опубликовать в своих социальных сетях. Это будут рассказы о том, как мужья ушли защищать Родину, как женщины справляются без них дома.

Инна Пахомова

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# женщины , Международный женский день , Молодая гвардия , фотосессия

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