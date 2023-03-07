Тюменки стали участницами акции "С любовью на фронт!"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

12 женщин приняли участие в приуроченной к 8 Марта акции "С любовью на фронт!" от тюменского отделения молодежной общественно-политической организации "Молодая гвардия". Открытки с изображением тюменок передадут их мужьям, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" координатор "Молодой гвардии" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев, в фотостудии Медиацентра молодежной политики Тюменской области состоялась фотосессия для женщин, у которых мужей мобилизовали, либо их мужчины ушли добровольцами. Тюменки фотографировались как одни, так и с детьми, эти снимки станут основой для открыток.

"8 Марта мы приедем поздравить этих женщин — участниц нашей акции. Они подпишут распечатанные открытки со своими фотографиями и мы отправим их на фронт мужьям. Снимки послужат мужчинам напоминанием о том, за что они борются и куда могут вернуться. Это моральная поддержка. Девушкам тоже было приятно — мы сделали им прически, макияж", — добавил Владимир Сбитнев.

Некоторые материалы и истории семей молодогвардейцы планируют опубликовать в своих социальных сетях. Это будут рассказы о том, как мужья ушли защищать Родину, как женщины справляются без них дома.

Инна Пахомова