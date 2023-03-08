Тюменская область вошла в топ-7 регионов России по коэффициенту рождаемости

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская область вошла в топ-7 регионов России по коэффициенту рождаемости в 2022 году. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

По данным Росстата, коэффициент рождаемости в Тюменской области в прошедшем году составил 1,74. В Уральском федеральном округе наш регион занял по этому показателю второе место. Лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с коэффициентом 1,8.

Суммарный коэффициент рождаемости показывает сколько в среднем родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода, то есть, от 15 до 50 лет.

Евгений Бабенко