Тюменцам предлагают воспользоваться мобильным приложением "Дом. Госуслуги"

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Мобильное приложение "Дом. Госуслуги" позволяет передавать показания приборов учета, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, направлять обращения в управляющие компании и органы власти.

Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Скачать "Дом. Госуслуги" можно в AppStore и Google Play.

Кроме того, полезную информацию жители многоквартирных домов могут получить на страницах Государственной жилищной инспекции Тюменской области в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники", а также в телеграм-канале ведомства.

Евгений Бабенко