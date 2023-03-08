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Тюменцам предлагают воспользоваться мобильным приложением "Дом. Госуслуги"

Общество, 15:19 08 марта 2023

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Мобильное приложение "Дом. Госуслуги" позволяет передавать показания приборов учета, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, направлять обращения в управляющие компании и органы власти.

Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Скачать "Дом. Госуслуги" можно в AppStore и Google Play.

Кроме того, полезную информацию жители многоквартирных домов могут получить на страницах Государственной жилищной инспекции Тюменской области в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники", а также в телеграм-канале ведомства.

Евгений Бабенко

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# жилищная инспекция

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