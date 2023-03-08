Выпускник центра "Аванпост" поздравил тюменок с 8 Марта из зоны СВО

Фото: информационный центр правительства Тюменской области Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Выпускник тюменского центра допризывной подготовки "Аванпост" с позывным "Мякиш", который выполняет задачи специальной военной операции в составе морской пехоты ВС РФ, от имени сослуживцев обратился с видеопоздравлением с Международным женским днем 8 Марта.

Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Мы от души поздравляем вас с этим замечательным праздником. Желаем вам, чтобы вы всегда радовали нас своими улыбками. Всегда помните, что вы - наш крепкий тыл, наша поддержка, и мы сражаемся за вас", - обратился к землячкам участник специальной военной операции.

Евгений Бабенко