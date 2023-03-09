  • 9 марта 20239.03.2023четверг
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Юные тюменцы взяли серебро первенства России по перетягиванию каната в Москве

Спорт, 11:31 09 марта 2023

Федерация перетягивания каната Тюменской области | Фото: Федерация перетягивания каната Тюменской области

Второе место завоевала сборная Тюменской области на первенстве России по перетягиванию каната. Соревнования среди юниоров и юниорок состоялись в Москве, сообщает региональный департамент физкультуры и спорта.

Молодежь из Тюменской области участвовала в первенстве страны впервые. Ранее только взрослые представляли регион на соревнованиях национального уровня.

"Мы изначально рассчитывали занять призовое место, но серебро стало для нас неожиданностью. Я считаю, они смогли превзойти самих себя", - поделилась исполнительный директор федерации перетягивания каната Татьяна Жданова.

По итогам соревнований первое место – у команды из Санкт-Петербурга, третье место у дружины из Екатеринбурга.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# первенство России , сборная Тюменской области , соревнования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:39 09.03.2023Тюменская спортсменка Виктория Сливко завоевала серебро в спринте на Кубке Содружества
12:17 09.03.2023Турнир по дзюдо соберет в Тюмени около 360 спортсменок
11:31 09.03.2023Юные тюменцы взяли серебро первенства России по перетягиванию каната в Москве
10:45 09.03.2023Четверо спортсменов из Тюменской области поборются за звание лучшего на Кубке России по борьбе на поясах