Юные тюменцы взяли серебро первенства России по перетягиванию каната в Москве

| Фото: Федерация перетягивания каната Тюменской области | Фото: Федерация перетягивания каната Тюменской области

Второе место завоевала сборная Тюменской области на первенстве России по перетягиванию каната. Соревнования среди юниоров и юниорок состоялись в Москве, сообщает региональный департамент физкультуры и спорта.

Молодежь из Тюменской области участвовала в первенстве страны впервые. Ранее только взрослые представляли регион на соревнованиях национального уровня.

"Мы изначально рассчитывали занять призовое место, но серебро стало для нас неожиданностью. Я считаю, они смогли превзойти самих себя", - поделилась исполнительный директор федерации перетягивания каната Татьяна Жданова.

По итогам соревнований первое место – у команды из Санкт-Петербурга, третье место у дружины из Екатеринбурга.