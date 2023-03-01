Школьникам и студентам Ялуторовска расскажут о воссоединении Крыма с Россией

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Школьникам и студентам Ялуторовска, гостям города в канун девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией расскажут об истории этого удивительного края, о его значении и влиянии на культуру всей огромной страны.

С 17 марта в музее "Торговые ряды" стартует цикл лекций "Возвращение в родную гавань". Ялуторовский музейный комплекс, по словам заведующей музейным комплексом (краеведческим музеем) Ларисы Раевской, традиционно каждую весну организует интересные мероприятия.

"Формат лекции очень хорошо зарекомендовал себя, - рассказала она корреспонденту "Тюменской линии". – Тема возвращения в родную гавань остается неизменной, но всякий раз наполняется новым содержанием. История Крыма, его культура неисчерпаемы – полуостров был источником вдохновения для многих художников, поэтов, писателей. В прошлом году мы приняли 23 группы, более шестисот человек. И в этом году участники познакомятся с историей Крыма, местными достопримечательностями, а также проявят командный дух и эрудицию в викторине".

Крым вернулся в состав России в 2014 году, после референдума, проведенного 16 марта. На нем воссоединение с Россией поддержали 96,77% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев. Начиная с 2014 года День Воссоединения России с Крымом ежегодно отмечается 18 марта.

Девятая годовщина возвращения Крыма в Россию пройдет под девизом "Крымская весна — 9 лет мы вместе", сообщает РИА Новости. По словам председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова, к девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией в здании госсовета будет открыта фотовыставка, посвященная достижениям российского Крыма.

"На ней мы хотим представить тот колоссальный объем работы, который проделан за эти годы во всех без исключения отраслях", — приводит РИА Новости его слова.

Борис Олейник