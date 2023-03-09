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Три свалки бытовых отходов ликвидировали в Тюменской области

Общество, 16:41 09 марта 2023

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Три свалки бытовых отходов высотой до 1,5 м ликвидировали на сельхозземлях в Тюменской области в марте. Кучи из упаковок от пищевых продуктов, картонных коробок, предметов домашнего обихода, текстиля и обрезков кустов и деревьев выявили специалисты областного управления Россельхознадзора в 2022 г.

Собственникам земельных участков тогда же выдали предостережения и предложили принять меры по ликвидации свалок, уточняет ведомство. Через пять месяцев владельцы отчитались о ликвидации мусорных завалов на участках общей площадью 0,97 га.

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# ликвидация , несанкционированная свалка , Россельхознадзор

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