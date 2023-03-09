Более 80 человек соберет чемпионат по управлению беспилотниками в тюменском "Кванториуме"

| Фото: проесс-служба дворца творчества и спорта "Пионер" | Фото: проесс-служба дворца творчества и спорта "Пионер"

Второй межрегиональный чемпионат по FPV-пилотированию "Кванторейс" пройдет в рамках празднования 100-летия отечественной гражданской авиации в тюменском "Кванториуме" 10 марта. Управлять беспилотниками будут более 80 участников от 11 до 18 лет из Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Тюменского района и Свердловской области, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Испытания пройдут в направлениях "автоквантум" и "аэроквантум". В дисциплине "FPV-пилотирование грузовика" ребятам нужно будет за отведенное время проехать на радиоуправляемой модели с применением FPV-шлема. В дисциплине "Пилотирование квадрокоптера": в установленное время участники пролетят на радиоуправляемой модели квадрокоптера по заданной трассе.

Результаты испытаний внесут в турнирную таблицу, из которой сформируется рейтинг участников. Победителями станут спортсмены, показавшие три лучших результата.