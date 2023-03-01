Онлайн-запись на первую смену "Отрядов мэра" стартует в Тюмени 6 апреля

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Онлайн-запись на первую смену "Отрядов мэра" стартует в Тюмени 6 апреля. Традиционно провести лето с пользой и получить свою первую зарплату могут горожане в возрасте от 14 до 17 лет, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В 2023 году “Трудовое лето” пройдет в четыре смены: со 2 по 16 июня, с 10 по 14 июля, с 17 по 28 июля, с 7 по 18 августа. Записаться на подачу документов для трудоустройства вновь можно будет в режиме онлайн на сайте отряды-мэра.рф.

Подростки смогут выбрать для себя и попрактиковаться в одном или нескольких из 50 направлений. В предстоящем трудовом сезоне вновь будут работать творческие бригады. Например, юные корреспонденты две июльские смены смогут проявить свои таланты на площадке "Тюменского образовательного канала". Артистов ждут в творческой бригаде "Кураж". Ребята с организаторскими навыками могут попробовать себя помощниками культорганизатора и педагога-организатора в школах иностранных языков. Прием в творческие бригады будет проходить на условиях собеседования.

Отметим, все документы, необходимые для трудоустройства, следует подготовить заранее. Подготовка справки об отсутствии судимости и разрешения органов опеки и попечительства занимает продолжительное время. С расписанием онлайн-записи и приема документов на все смены, а также с алгоритмом трудоустройства и полным перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте отряды-мэра.рф в разделе "Порядок трудоустройства".