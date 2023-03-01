Мультимедийную выставку об истории тюменской геологии открыли в музее Словцова

| Фото: vk.com/museum72.ruslovtsov | Фото: vk.com/museum72.ruslovtsov

Выставочный проект "Вызов" открыли в музейном комплексе Словцова 7 марта. Это мультимедийный проект даст возможность углубиться в этапы освоения, общую картину исследований, истории и добычи нефти и газа, узнать о тех людях, которые совершили трудовой подвиг и бросили вызов природе и самим себе, сообщают организаторы.

Выставка построена не на созерцательном восприятии музейного предмета, а на мультимедийном контенте, который позволяет более полно увидеть общую картину. Посредством клиповой мультимедийной подачи информации, синхронизированной с аудиоэкскурсией, зритель получает полное погружение: от ненецкой легенды про голубой огонь до современных технологий добычи природных ископаемых.

Выставка дополнена предметным рядом из коллекций музейного собрания: "Картография", "Приборы", "Геология", "Живопись".

Посетить выставку можно до 2 июня. Возрастное ограничение: 6+.