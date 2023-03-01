  • 10 марта 202310.03.2023пятница
  • USD75,9028
    EUR80,1372
  • В Тюмени 0..2 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Мультимедийную выставку об истории тюменской геологии открыли в музее Словцова

Общество, 09:58 10 марта 2023

vk.com/museum72.ruslovtsov | Фото: vk.com/museum72.ruslovtsov

Выставочный проект "Вызов" открыли в музейном комплексе Словцова 7 марта. Это мультимедийный проект даст возможность углубиться в этапы освоения, общую картину исследований, истории и добычи нефти и газа, узнать о тех людях, которые совершили трудовой подвиг и бросили вызов природе и самим себе, сообщают организаторы.

Выставка построена не на созерцательном восприятии музейного предмета, а на мультимедийном контенте, который позволяет более полно увидеть общую картину. Посредством клиповой мультимедийной подачи информации, синхронизированной с аудиоэкскурсией, зритель получает полное погружение: от ненецкой легенды про голубой огонь до современных технологий добычи природных ископаемых.

Выставка дополнена предметным рядом из коллекций музейного собрания: "Картография", "Приборы", "Геология", "Живопись".

Посетить выставку можно до 2 июня. Возрастное ограничение: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , геология , музей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:16 10.03.2023В пяти населенных пунктах Ялутороского района построят 22 км водопровода
10:31 10.03.2023В выходные в Тюменской области будет солнечно и ветрено
10:09 10.03.2023Онлайн-запись на первую смену "Отрядов мэра" стартует в Тюмени 6 апреля
09:58 10.03.2023Мультимедийную выставку об истории тюменской геологии открыли в музее Словцова