На Уроке цифры тюменские школьники узнали об ИТ-аналитке в бизнесе

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские школьники узнали, как применять анализ данных в бизнесе и программной разработке, на "Уроке цифры".

С учениками гимназии № 12 опытом использования аналитики в регионе поделился директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов. Спикером также выступила ведущий инженер проектной лаборатории регионального Центра робототехники и АСУ Тюменской области Анастасия Козина. Школьники узнали, что аналитики — это практически детективы, которые находят закономерности по разрозненным данным, выделяют их в категории и собирают в единую систему.

Самый активный ученик получил подарок от координатора федерального проекта "Цифровая Россия" в субъекте Андрея Лозицкого.

Как напоминает информационный центр правительства региона, "Урок цифры" — всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий. Департамент информатизации участвует в нем с конца 2018 года, привлекая ИТ-экспертов и специалистов смежных отраслей. Это стимулирует школьников к получению ИТ-знаний и навыков, что является задачей нацпрограммы "Цифровая экономика".