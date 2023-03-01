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В пяти населенных пунктах Ялутороского района построят 22 км водопровода

Общество, 11:16 10 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

22 км водопроводных сетей построит подрядчик в пяти населенных пунктах Ялуторовского района в 2023 г. Строительно-монтажные работы начнутся с 10 мая, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Планируется, что по завершению более 900 жителей сел Сингуль Татарский, Зиново, Киева и деревень Южное, Анисимовка смогут подключиться к системе централизованного водоснабжения.

Строительство водопровода в Ялутровском районе реализуется в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда".

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# национальный проект Жилье и городская среда , проект Чистая вода , Ялуторовский район

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