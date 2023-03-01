В выходные в Тюменской области будет солнечно и ветрено

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Солнечную и ветреную погоду прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшие выходные, 11 и 12 марта. По данным центра Фобос, в дневные часы столбики термометров будут подниматься до ноля градусов, а ночью – опускаться до минус 10.

В Тюмени 11 марта ожидается малооблачная погода, на дорогах гололедица. Днем температура воздуха составит от ноля до минус 2 градусов, ночью – минус 9. Ожидается сильный западный ветер с порывами до 12 метров в секунду.

12 марта в течение суток на фоне повышенного атмосферного давления синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем – от ноля до минус 2, ночью – минус 5 градусов. Ветер подует с юга со скоростью 4 метра в секунду.

Чуть теплее станет в Тюмени в начале следующей недели. 13 и 14 марта воздух днем будет прогреваться до плюс 2 градусов, однако южный ветер усилится до 12 метров в секунду. Осадки в эти дни маловероятны.

Любовь Голышева