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Медики областной больницы в Голышманово получили новые биохимические анализаторы

Общество, 17:38 10 марта 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

От 50 до 100 образцов позволяют одновременно анализировать новые автоматические биохимические анализаторы, поступившие в областную больницу № 11 в Голышманово.

За год в лаборатории больницы проводится более 150 тыс. биохимических исследований. В 2022 году было проведено 195 тыс. 640 биохимических тестов. Биохимический анализатор - один из ключевых приборов в работе лаборатории. С его помощью определяются параметры крови, плазмы, мочи и других биологических материалов.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, аппараты стали доступны благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".

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# Голышманово , здравоохранение

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