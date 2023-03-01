Медики областной больницы в Голышманово получили новые биохимические анализаторы

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

От 50 до 100 образцов позволяют одновременно анализировать новые автоматические биохимические анализаторы, поступившие в областную больницу № 11 в Голышманово.

За год в лаборатории больницы проводится более 150 тыс. биохимических исследований. В 2022 году было проведено 195 тыс. 640 биохимических тестов. Биохимический анализатор - один из ключевых приборов в работе лаборатории. С его помощью определяются параметры крови, плазмы, мочи и других биологических материалов.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, аппараты стали доступны благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".