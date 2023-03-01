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Туроператорам, организующим чартеры по России, выделят 500 миллионов рублей

Общество, 15:41 10 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

500 млн рублей направит правительство России на снижение стоимости внутренних туристических продуктов.

Средства пойдут на поддержку туроператоров, организующих чартерные авиаперевозки внутри страны. Распоряжение подписал Михаил Мишустин.

В 2023 году на эти цели из бюджета будет выделено 250 млн рублей. Такая же сумма предусмотрена и в 2024 году.

Программа запущена в 2021 году в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В 2022 году в ней приняло участие 70 российских регионов, напоминает пресс-служба правительства страны.

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# национальный проект , туризм

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