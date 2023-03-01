Тюменцы начали работу над короткометражным фильмом "Деньги на дорогу"

| Фото: предоставлено кинокомпанией "Пушка" | Фото: предоставлено кинокомпанией "Пушка"

Тюменская кинокомпания "Пушка" приступила к производству короткометражного фильма "Деньги на дорогу". При поддержке платформы Ко-Фи запускается новый проект в жанре семейной драмы.

По сюжету честный и смелый подросток с обостренным чувством справедливости, чья реальность сильно изменилась после развода родителей, оказывается в новой школе. Молодой человек требует внимания и активно демонстрирует это, участвуя в школьных потасовках. Душевные терзания подростка замечает школьный учитель истории и предлагает свой вариант решения проблем.

В фильме будут три главных героя. Это парень-подросток 14-16 лет, его отец 35-40 лет и учитель истории 50-60 лет, рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" исполнительный продюсер киноленты Яна Колесник.

"Первым на роль был утвержден Михаил Музалевский, мы привлекали его к этой роли еще летом, когда снимали тизер проекта. Мы знали Михаила по проекту "Панчер" как режиссера, но после обсуждения сценария стало понятно, что он идеально подходит на роль отца. Главного кандидата на роль учителя мы пока раскрывать не будем, ведем переговоры. В данный момент кинокомпания "Пушка" проводит масштабный кастинг на роль главного героя — подростка, а также на второстепенные и эпизодические роли. У нас есть своя киношкола с одноименным названием, поэтому наши воспитанники узнали о проекте первыми и уже подали заявки", — поделилась она.

Также авторы фильма предложили принять участие в нем всем жителям города и области. Выбирать будут среди тех, кто оставил заявку и прошел кастинг. Для этого участникам нужно рассказать о себе и сыграть эпизод выбранный из сценария. В съемках массовых сцен примет участие около 150 человек.

| Фото: предоставлено кинокомпанией "Пушка" | Фото: предоставлено кинокомпанией "Пушка"

Сейчас создатели короткометражки находятся на этапе препродакшена — подготовки к съемкам, составляют календарно-постановочный план, договариваются о предоставлении локаций, формируют второй состав съемочной группы и актерский каст. Режиссером и сценаристом выступает Валерий Шергин.

"Съемки планируем провести в конце марта — начале апреля. Готовый фильм получим в начале лета", — рассказала Яна Колесник.

Во второй состав съемочной группы войдут молодые специалисты из кинокомпании "REC72".

Партнерами проекта выступают Тюменское агентство развития креативных индустрий. Они оказывают поддержку в предоставлении локаций. За информационную поддержку отвечает сообщество "Тюменское кино".

Инна Пахомова