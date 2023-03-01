Тюменцам рассказали, могут ли в воде из-под крана быть гельминты

| Фото: vk.com/tyumen_voda | Фото: vk.com/tyumen_voda

Вода из-под крана обеззараживается дважды: перед очисткой и перед подачей в распределительную сеть. Она проходит несколько ступеней водоподготовки и фильтрации. В ней гарантированно нет микроорганизмов, гельминтов, сообщает Росводоканал Тюмень.

"При обеззараживании воды применяется хлорный продукт, бактерицидные свойства и механизм действия которого аналогичны ранее вводимому сжиженному хлору. Он препятствует распространению бактерий и микроорганизмов, обладает длительным действием и защищает воду на всем пути следования от водоочистных сооружений до крана потребителя, гарантируя ее безопасность", - уверяют эксперты.

Вырабатываются обеззараживающий реагент из обычной пищевой соли с использованием специальной электролизной системы на сооружениях водоподготовки.

Содержание хлора в питьевой воде регламентируется специальными нормативами. Тюменцы получают воду с концентрацией связанного хлора - от 0,8 до 1,2 мг/л - это требования СанПиН. Такое количество безвредно для человека и достаточно для обеспечения безопасности воды. Если оставить воду на полтора часа в открытом сосуде, то запах хлора практически полностью улетучится, заметили в тюменском водоканале.