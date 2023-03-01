Эсеры собрали очередную партию гумпомощи для жителей Донбасса

"СР - За правду" "СР - За правду"

Очередную партию гуманитарного груза, собранного по инициативе депутата Госдумы России от Тюменской области Александра Ремезкова, доставлили в региональный оперативный штаб "МыВместе" во Дворце творчества и спорта "Пионер" в Тюмени.

Отсюда она, сообщает пресс-служба тюменского отделения партии "Справедливая Россия – за правду", будет отправлена на Донбасс и доставлена тем, кому она более всего нужна в данный момент.

Депутаты Госдумы, по словам Александра Ремезкова, в своих избирательных округах продолжают работу по поддержке российских военных и мирных жителей Донбасса, Херсонской, Запорожской областей. "С самого начала специальной военной операции в моих депутатских приемных, в том числе, в Тюмени, круглосуточно работают "горячие линии". Вместе с жителями региона мои помощники и активисты тюменского отделения партии "Справедливая Россия – за правду", собрали и отправили тонны гуманитарных грузов, - подчеркнул он, - все больше тюменцев подключается к этой большой и важной работе. Как справедливо заметил президент России, фронт проходит через сердца наших людей. Вместе мы делаем, и будем делать все для Победы!"