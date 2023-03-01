Полтора миллиона россиян уже оформили электронные полисы ОМС

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С конца 2022 года жителям России доступно оформление и получение электронного медицинского полиса. По данным Минцифры, только за январь 2023 года воспользовались сервисом получения цифрового полиса 1,5 млн россиян.

Цифровой полис является полным эквивалентом полиса ОМС на бумажном или пластиковом носителе. Он, по данным Всероссийского союза страховщиков, содержит выписку из единого регистра застрахованных лиц сведений о полисе, штриховой код (графическая информация в кодированном виде), а также единый номер полиса из 16 цифр (ЕНП).

"Важно знать, что полисы, выданные ранее в форме бумажного документа или пластиковой карты, действительны и замены не требуют. Вы можете пользоваться как цифровым полисом, так и полисом старого образца", - отмечено в сообщении.

Оформить цифровой полис просто, если вы имеете подтвержденный аккаунт на портале "Госуслуги". Но если нет регистрации на Госуслугах, то можно получить данные полиса в виде выписки в страховой медицинской организации, в первую очередь, в той, где человек был застрахован раньше.

Для решения всех проблем, связанных как с получением электронного полиса ОМС, так и с медицинским обслуживанием в целом, существует простой и самый эффективный способ - обращение в свою страховую медицинскую организацию, которая выдала полис ОМС.