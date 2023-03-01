В Тюмени наградили победителей соревнований по мотоспорту в гонках на льду

| Фото: Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева

Победителей чемпионата и первенства города по мотоциклетному спорту в дисциплине "гонки на льду" назвали в Тюмени. Участниками финального этапа заездов стали девять спортсменов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В первенстве лучшими стали Артем Еренчинов, Артур Байдалинов и Ринат Хайрулин, занявшие первое, второе и третье места соответственно. По итогам всего сезона 2023 года в число лучших вошли Артем Мельников, Артем Еренчинов и Артур Байдалинов.

В зачете чемпионата Тюмени заезд выиграл Андрей Утусиков, второе место – у Михаила Ковалева, третье – у Александра Байкалова. По итогу всего сезона первое место занял Михаил Ковалев из спортивной школы "Старт XXI", второе - Андрей Утусиков, представляющий Федерацию мотоциклетного спорта Тюменской области, третье - Алексей Утусиков из спортшколы "Старт XXI".

Среди команд лидерами стали спортивная школа "Старт XXl век", Федерация мотоциклетного спорта Тюменской области и СНТ "Весна".