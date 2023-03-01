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Выпускники тюменских вузов проходят стажировки на предприятиях региона

Общество, 17:34 12 марта 2023

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

До 300 молодых специалистов ежегодно проходят стажировки на предприятиях Тюменской области. Это позволяет выпускникам вузов получить опыт работы по специальности, пишет "Вслух.ру".

Программа действует в регионе с 2009 года. Участниками стажировки могут стать, в частности, выпускники высших и средних учебных заведений, а также студенты-очники, которые учатся на последнем курсе по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры.

Стажировка длится до трех месяцев и засчитывается в общий трудовой стаж. Работодатель выплачивает стажеру минимальную зарплату с учетом районного коэффициента и страховых взносов.

Чтобы стать участником программы, нужно предоставить в центр занятости населения паспорт РФ, СНИЛС, ИНН, документ об образовании или квалификации, ходатайство образовательной организации. Документы принимаются в центре занятости Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3), телефон горячей линии: (3452) 27-36-05.

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# обучение , стажировка , трудоустройство

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