Выпускники тюменских вузов проходят стажировки на предприятиях региона

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

До 300 молодых специалистов ежегодно проходят стажировки на предприятиях Тюменской области. Это позволяет выпускникам вузов получить опыт работы по специальности, пишет "Вслух.ру".

Программа действует в регионе с 2009 года. Участниками стажировки могут стать, в частности, выпускники высших и средних учебных заведений, а также студенты-очники, которые учатся на последнем курсе по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры.

Стажировка длится до трех месяцев и засчитывается в общий трудовой стаж. Работодатель выплачивает стажеру минимальную зарплату с учетом районного коэффициента и страховых взносов.

Чтобы стать участником программы, нужно предоставить в центр занятости населения паспорт РФ, СНИЛС, ИНН, документ об образовании или квалификации, ходатайство образовательной организации. Документы принимаются в центре занятости Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3), телефон горячей линии: (3452) 27-36-05.