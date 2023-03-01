Выпускники тюменских вузов проходят стажировки на предприятиях региона
До 300 молодых специалистов ежегодно проходят стажировки на предприятиях Тюменской области. Это позволяет выпускникам вузов получить опыт работы по специальности, пишет "Вслух.ру".
Программа действует в регионе с 2009 года. Участниками стажировки могут стать, в частности, выпускники высших и средних учебных заведений, а также студенты-очники, которые учатся на последнем курсе по программам бакалавриата, специалитета или магистратуры.
Стажировка длится до трех месяцев и засчитывается в общий трудовой стаж. Работодатель выплачивает стажеру минимальную зарплату с учетом районного коэффициента и страховых взносов.
Чтобы стать участником программы, нужно предоставить в центр занятости населения паспорт РФ, СНИЛС, ИНН, документ об образовании или квалификации, ходатайство образовательной организации. Документы принимаются в центре занятости Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3), телефон горячей линии: (3452) 27-36-05.