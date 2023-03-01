Компания "Тюменский ротанг" проводит мастер-классы по плетению предметов интерьера

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компания "Тюменский ротанг" наладила выпуск полиротанга полтора месяца назад. За это время предприниматели Князевы успели не только выпустить материал для производства предметов интерьера, но и провести обучающие мастер-классы в двух учреждениях города. С 1 марта они открыли студию на базе Алебашевского базара.

Идею организации мастер-классов подсказали сами заказчики полиротанга, которые желают собственноручно создавать разные предметы. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил генеральный директор компании "Тюменский ротанг" Дмитрий Князев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Занятия по плетению проходят в основном в выходные дни. На них поочередно собираются до 40 человек. Тюменка Елена Филиппова четыре года занимается плетением из ротанга, но возможность узнать что-то новое в этом виде рукоделия решила не упускать. Тем более что теперь есть возможность приобрести исходный материал на месте.

"Для меня было важно, что в Тюмени начали выпускать полиротанг высокого качества. Раньше приходилось ждать его из других городов, переплачивать. Мастер-классы – это ценно, хочется расширить свои умения, знания, научится чему-то новому. Могу поделиться своим опытом", - отмечает Елена.

Тюменцы записываются на мастер-классы посредством чата в одной из соцсетей. Стоимость для начинающих 1 тыс. 200 рублей. С собой ничего приносить не нужно, говорят организаторы, материал получают на месте, уходят с готовым изделием.

"У нас есть общая группа по плетению ротанга, в ней более тысячи подписчиков. Много желающих попасть на мастер-класс для начинающих. Есть также группы для тех, кто уже не первый раз. Для них мы даем материал более сложный. У нас есть бескаркасное плетение – корзины, также создаем кормушки для птиц, короба, а там и до мебели доберемся", - уверяет мастер по плетению из полиротанга Татьяна Глухих.

В производственном цехе предпринимателей Князевых выпускают 35 цветов полиротанга: сиреневый туман, бело-золотой колорадо, бронзовый изумруд, темно-зеленое в вине и другие.

Формы разные: полумесяц, полутрубка, пруток, лента. Есть также ротанг шлифованный, который имитирует натуральное дерево.

Цех работает в две смены. В феврале "Тюменский ротанг" выпустил 3 тонн продукции. Поставки ведут по всей стране. По словам Дмитрия Князева, спрос на ротанг есть, до конца марта они планируют увеличить производство до 6 тонн.

"У нас уже работают четыре оператора. В цех алюминиевых конструкций взяли двоих рабочих. Совместно с Торгово-промышленной палатой Тюменской области и с центром занятости проведем курс по обучению плетельщиков. После этого будет еще один цех и пять рабочих мест", - рассказал Дмитрий.

Напомним, производственную линию по выпуску полиротанга по индивидуальному заказу предпринимателям сделали в Шанхае. Сырье для производства поставляет компания "СИБУР". Поддержку в развитии бизнеса оказывает региональное инвестагентство.

Анжела Лебедева