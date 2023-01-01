В Тюмени открыли цех по производству мебели и предметов интерьера из полиротанга

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Супруги Князевы открыли в Тюмени цех по производству мебели, предметов интерьера из полиротанга. Производственную линию по индивидуальному заказу им сделали в Шанхае. Сырье для производства поставляет компания "СИБУР".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил генеральный директор компании "Тюменский ротанг" Дмитрий Князев.

Идея организовать бизнес, связанный с производством столов, стульев из ротанга, пришла во время переезда в новый дом - понадобились кашпо. Цены в магазинах не устроили, решили сделать сами, отметила Наталья Князева.

"Заказали ротанг в Челябинске, Новосибирске, Москве. Доставка дорогая. В Шанхае нашли завод по производству экоротанга по индивидуальным заказам. Станок нам делали три месяца, потом столько же доставляли в Тюмень. Подключили линию по видеомосту. Три дня в работе, делаем тестовые образцы. С понедельника начнется полное производство", - рассказала она.

Электромонтер Дмитрий Князев с легкостью разобрался в работе линии, которая выпускает ротанг толщиной от 3 мм до 20 см и разной формы: трубка, полумесяц, плоский, фактурный и так далее.

Поставщик полимеров высокого давления – компания "СИБУР" - предоставила тюменским предпринимателям все сертификаты качества и безопасности. До 6-7 тонн в месяц понадобится производителям для создания полимерной ленты. Красители отечественные – из Санкт-Петербурга.

"Планируем изготавливать мебель на алюминиевых каркасах: садовые наборы, для гостиных, обеденные зоны, сундуки, другое. Будем проводить мастер-классы. Первый – 18 февраля. В проекте – создание Дома лозы. Торговый центр города предлагает для этого свою площадь. В доме будут сопутствующие товары - от инструментов до ротанга", - заметил гендиректор "Тюменского ротанга".

В создание бизнеса тюменцы вложили собственные сбережения и средства лизинга. АО "ТАЛК", несмотря на то, что предприятие зарегистрировалось недавно, с нулевыми оборотом и основными средствами, пошло навстречу, и с их помощью Князевы приобрели производственную линию.

Поддержку в развитии бизнеса предпринимателям готово оказать региональное инвестагентство.

"С 2022 года мы стали партнерами маркетплейсов, заключили соглашение с "Авито". У нас есть специалисты, которые готовы помочь в этой части продвижения продукции. Также готовы помочь предпринимателями в сертификации и регистрации товарного знака на условиях софинансирования. Если придут за помощью по открытию второй-третьей очереди, готовы оказать и финансовую поддержку. Есть инвестиционные и микрозаймы", - пояснил директор фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.

Князевы – единственные предприниматели в Тюменской области, которые решили запустить производство мебели из полиротанга. Ближайшие конкуренты - в Челябинске и Новосибирске.

При помощи сотрудников кадрового центра предприниматели Князевы примут на работу оператора линии, сварщика и плетельщиков. Первую партию мебели выпустят к дачному сезону.

Анжела Лебедева