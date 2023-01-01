  • 23 января 202323.01.2023понедельник
  • USD68,6656
    EUR74,3434
  • В Тюмени -11..-13 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени открыли цех по производству мебели и предметов интерьера из полиротанга

Экономика, 11:03 23 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Супруги Князевы открыли в Тюмени цех по производству мебели, предметов интерьера из полиротанга. Производственную линию по индивидуальному заказу им сделали в Шанхае. Сырье для производства поставляет компания "СИБУР".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил генеральный директор компании "Тюменский ротанг" Дмитрий Князев.

Идея организовать бизнес, связанный с производством столов, стульев из ротанга, пришла во время переезда в новый дом - понадобились кашпо. Цены в магазинах не устроили, решили сделать сами, отметила Наталья Князева.

"Заказали ротанг в Челябинске, Новосибирске, Москве. Доставка дорогая. В Шанхае нашли завод по производству экоротанга по индивидуальным заказам. Станок нам делали три месяца, потом столько же доставляли в Тюмень. Подключили линию по видеомосту. Три дня в работе, делаем тестовые образцы. С понедельника начнется полное производство", - рассказала она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Электромонтер Дмитрий Князев с легкостью разобрался в работе линии, которая выпускает ротанг толщиной от 3 мм до 20 см и разной формы: трубка, полумесяц, плоский, фактурный и так далее.

Поставщик полимеров высокого давления – компания "СИБУР" - предоставила тюменским предпринимателям все сертификаты качества и безопасности. До 6-7 тонн в месяц понадобится производителям для создания полимерной ленты. Красители отечественные – из Санкт-Петербурга.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Планируем изготавливать мебель на алюминиевых каркасах: садовые наборы, для гостиных, обеденные зоны, сундуки, другое. Будем проводить мастер-классы. Первый – 18 февраля. В проекте – создание Дома лозы. Торговый центр города предлагает для этого свою площадь. В доме будут сопутствующие товары - от инструментов до ротанга", - заметил гендиректор "Тюменского ротанга".

В создание бизнеса тюменцы вложили собственные сбережения и средства лизинга. АО "ТАЛК", несмотря на то, что предприятие зарегистрировалось недавно, с нулевыми оборотом и основными средствами, пошло навстречу, и с их помощью Князевы приобрели производственную линию.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Поддержку в развитии бизнеса предпринимателям готово оказать региональное инвестагентство.

"С 2022 года мы стали партнерами маркетплейсов, заключили соглашение с "Авито". У нас есть специалисты, которые готовы помочь в этой части продвижения продукции. Также готовы помочь предпринимателями в сертификации и регистрации товарного знака на условиях софинансирования. Если придут за помощью по открытию второй-третьей очереди, готовы оказать и финансовую поддержку. Есть инвестиционные и микрозаймы", - пояснил директор фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов.

Князевы – единственные предприниматели в Тюменской области, которые решили запустить производство мебели из полиротанга. Ближайшие конкуренты - в Челябинске и Новосибирске.

При помощи сотрудников кадрового центра предприниматели Князевы примут на работу оператора линии, сварщика и плетельщиков. Первую партию мебели выпустят к дачному сезону.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инвестиционное агентство Тюменской области , мебель , полимеры , предпринимательство , производство мебели , СИБУР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:03 23.01.2023В Тюмени открыли цех по производству мебели и предметов интерьера из полиротанга
15:42 22.01.2023Как выгодно рефинансировать кредит, рассказали тюменцам
16:27 20.01.2023В Тюменской области уровень инфляции в 2022 году ниже, чем по стране
15:43 20.01.2023В Тюмени 75 % водоводов выполнены из современных полимерных материалов