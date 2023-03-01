В первую неделю марта в Тюменской области трудоустроились 2,2 тыс. человек
| Фото: ИА "Тюменская линия"
4,8 тыс. человек обратились в органы службы занятости населения Тюменской области с 1 по 8 марта в поиске работы. За этот же период трудоустроено 2,2 тыс. человек, сообщает областной департамент труда и занятости населения.
Всего, по данным на 9 марта, работодателями Тюменской области заявлено 17,5 тыс. вакансий.
Численность зарегистрированных безработных составляет 3 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы не превышает 0,41%.