В первую неделю марта в Тюменской области трудоустроились 2,2 тыс. человек

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

4,8 тыс. человек обратились в органы службы занятости населения Тюменской области с 1 по 8 марта в поиске работы. За этот же период трудоустроено 2,2 тыс. человек, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Всего, по данным на 9 марта, работодателями Тюменской области заявлено 17,5 тыс. вакансий.

Численность зарегистрированных безработных составляет 3 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы не превышает 0,41%.