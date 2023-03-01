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В первую неделю марта в Тюменской области трудоустроились 2,2 тыс. человек

Общество, 10:51 12 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

4,8 тыс. человек обратились в органы службы занятости населения Тюменской области с 1 по 8 марта в поиске работы. За этот же период трудоустроено 2,2 тыс. человек, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

Всего, по данным на 9 марта, работодателями Тюменской области заявлено 17,5 тыс. вакансий.

Численность зарегистрированных безработных составляет 3 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы не превышает 0,41%.

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# вакансии , занятость населения , трудоустройство

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