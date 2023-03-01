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Тюменских волонтеров приглашают в школу социального проектирования

Общество, 12:36 12 марта 2023

добровольческое движение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: добровольческое движение Тюменской области во ВКонтакте

Пройти бесплатное обучение в школе социального проектирования предлагают жителям Тюменской области старше 14 лет. Мероприятия пройдут в несколько этапов в течение полугода. Заявки принимаются до 14 марта по ссылке, сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер".

Стартовым мероприятием школы станет обучающий онлайн-интенсив, который пройдет с 15 по 17 марта. Слушатели получат первичные знания о социальном проектировании. Помимо этого участникам предоставят годовой доступ к онлайн-курсу с лекциями экспертов, которые помогут глубже погрузиться в тему и проработать детально свою идею.

Акселерация проектов пройдет в мае в очном формате и соберет всех участников в одном месте. Они закрепят знания о проектировании, расскажут о своей идее, доработают ее содержательно и попрактикуются с подачей заявки на грант.

На итоговую сессию, запланированную на сентябрь, пригласят авторов лучших проектов и представителей самых активных центров добровольчества региона.

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# волонтеры , социальное предпринимательство

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