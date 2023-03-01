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Лидеров мужского масс-старта Кубка Содружества назвали в Тюмени

Спорт, 14:55 12 марта 2023

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Российский спортсмен Эдуард Латыпов лидировал в мужском масс-старте финального этапа PARI Кубка Содружества в Тюмени с результатом 36:26.3.

Вторым финишировал Роман Еремин, также представляющий Россию (+11.3), третьим - Никита Лобастов из Беларуси (+17.14), сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее в Тюмени завершился женский масс-старт PARI Кубка Содружества. По его результатам на пьедестал поднялись российские биатлонистки Анастасия Гореева, Наталья Гербулова и Екатерина Носкова.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.

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