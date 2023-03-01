На дорогах Тюменской области задержали 19 пьяных водителей за сутки

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

19 пьяных водителей задержали сотрудники ДПС за минувшие сутки на дорогах Тюменской области. Нарушителей выявили в городах и районах региона, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Один из нетрезвых водителей задержан за рулем трактора "Беларус" в селе Ивановка в Уватском районе. Показания алкотестера у 50-летнего мужчины составили 0,51 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На тракториста составлен административный материал за пьяное вождение.